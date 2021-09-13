مسؤول خليجي عربي: الانسحاب من أفغانستان يثير التساؤلات حول الاعتماد على واشنطن

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قال مسؤول خليجي عربي اليوم الاثنين إن الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان جعل حلفاء واشنطن العرب يتساءلون ما إذا كان بمقدورهم مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة.

ويخشى حلفاء واشنطن العرب من أن تسمح عودة حركة طالبان إلى السلطة والفراغ الناجم عن انسحاب الغرب الفوضوي من البلاد بموطئ قدم لمتشددي تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد 20 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001.

وقال المسؤول الخليجي العربي مشترطا عدم ذكر اسمه لحساسية الموقف «أفغانستان زلزال مدمر سيبقى معنا لفترة طويلة جدا جدا».

وأضاف «هل يمكننا بحق الاعتماد على مظلة أمنية أمريكية للسنوات العشرين القادمة؟ أعتقد أنها مسألة شائكة للغاية في الوقت الحالي.. شائكة جدا حقا».

وأشار إلى أن أي صراع جيوسياسي سينشب بسبب أفغانستان سيكون بين الصين وباكستان من ناحية وروسيا وإيران والهند من ناحية أخرى وأن الولايات المتحدة لن تكون جزءا من هذا الصراع.