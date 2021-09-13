استخراج «سكين» ملامسة لأوردة القلب من صدر مُسن بمستشفى السويس العام

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نجح فريق قسم الجراحة بمستشفى السويس العام، في استخراج آلة حادة «سكين» ملامسة لأوردة القلب بصدر مريض يبلغ من العمر ٥٠ عاما في منتصف ليل امس بمستشفي السويس العام.

واستقبل الحالة فريق الطوارئ، وقد تبين من المعاينه وجود أله حادة مستقرة بالصدر، حيث تعامل أطباء الطوارئ مع الحالة على الفور وتم عمل الفحوصات والأشعات، وتبين أن الآلة الحادة ملامسة للوريد الأجوف العلوي، وبناء عليه تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، واستخراج الجسم الصلب، حيث أكد د. أحمد خليفة أخصائي جراحة القلب والصدر، وأن المريض في حاله صحية مستقرة مع خضوعه للمتابعه الدورية للأطمئنان على وضعه الصحي .

وتوجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس بخالص الشكر والتقدير لفريق قسم الجراحه للجهود التي بذلت وتبذل في إنقاذ المرضي وكذلك الشكر لجميع الاطباء والفرق الطبية باقسام مستشفي السويس العام مع المزيد من التقدم والتميز دائما

وقد ضم فريق قسم الجراحة الدكتور أحمد خليفة أخصائي جراحة القلب والصدر ودكتور أحمد عبدالستار أخصائي التخدير.

اطباء السويس العام ينجحون في استخراج أله حادة "سكين" ملامسة لأوردة القلب بصدر مريض يبلغ من العمر خمسون عامآ

اطباء السويس العام ينجحون في استخراج أله حادة "سكين" ملامسة لأوردة القلب بصدر مريض يبلغ من العمر خمسون عامآ