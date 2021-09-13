وزير المالية : عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلى

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اكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدء عودة المستثمرين الأجانب إلى المشاركة في المشاريع الاستثمارية والتنموية المختلفة في السوق المحلية مؤخراً، مقارنة بعزوفهم الملحوظ منذ بداية جائحة كورونا خلال العامين الأخيرين

وقال معيط، خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، إن انتشار وباء كورونا ساهم في زيادة معدلات السلف عالميا لسداد الالتزامات والاحتياجات.

وأضاف: «حققنا في وسط كورونا فائض اولى تم استخدامه في سداد الدين، ونحن من الدول القلائل التي حققت فائض اولى خلال العامين الماضيين، وأشادت بعض المؤسسات الدولية بذلك، كما حافظ الاقتصاد المصرى على تصنيفه الائتمانى السيادي من جانب ٣ مؤسسات عالمية وقدرنا نحافظ على كدة، لابد أن نحافظ على عجز الموازنة تحت ٥% من الناتج المحلى الإجمالي».