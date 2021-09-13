مطروح تناقش خطة تنفيذ أنشطة تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية

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عقد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح المدير التنفيذي لمشروع المؤائمة في البيئات الصحراوية ظهر اليوم بمقر مبني الإدارة اجتماعاً لمناقشة خطة العام الأول لأنشطة مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية والممول صندوق النقد الدولي «ايفاد» وذلك بحضور مديري وحدات الدعم الفني والارشادي ومديري إدارة المياه والأراضي والمراعي والإنتاج الحيواني والنظم الجغرافية ومدير وحدة المجتمعات المحلية والاعلام.

أكد «الأمير» ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تشير إلى تطبيق مبادئ ونظم الحوكمة السليمة في تنفيذ المشروع ليكون نموذجاً رائداً في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتأقلم معها، وبالتالي يمكن من خلال هذا المشروع نقل الخبرات المصرية والتدريب لدول أفريقية أخرى خاصة في مجالات مكافحة التصحر والتخفيف من حدة التغيرات المناخية ،

كما أشار المدير التنفيذي للمشروع انه من توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إدراج كافة الأنشطة التي ينفذها المشروع في قواعد بيانات مؤمنة، مع وضع مؤشرات تنموية سليمة لقياس أثر تنفيذ أنشطة المشروع على مدى تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمجتمعات المحلية من خلال ما سيتم تنفيذه سيحقق عائد اقتصادي من خلال تنمية الوديان وحصاد مياه الأمطار، وأنشطة تنمية المراعي الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية ودعم تنمية المرأة البدوية، وتحسين انتاجية الحاصلات الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار.

وأوضح الأمير أن هذا العام سيتم إنشاء ٧٠٠ بئر نشو بسعة ١٢٠ متر مكعب لكل بئر لحصاد مياه الأمطار لتوفير المياه الصالحة للشرب وسقي الحيوانات، بالإضافة لأنشاء عدد ٦٠خزان لحصاد مياه الأمطار بسعة ٣٠٠ متر مكعب لكل خزان لتوفير المياه الصالحة للرى التكميلي لزراعات الخضر بمناطق بطون الوديان، مع إعادة تأهيل 20 بئر روماني بسعة ٥٠٠ متر مكعب بمناطق عمل المشروع المختلفة بداية من مركز الضبعة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم . فضلاً عن تنمية حوالى١٠ كيلومتر طولي في بطون الوديان لاستغلال مياه السيول في استصلاح أراضي جديدة تزرع بالتين والزيتون لصالح الأسر الفقيرة، مع تأهيل الأراضي الواقعة داخل بعض الوديان وتحسين الانتاجية للحاصلات البستانية.

كما أشار المدير التنفيذي للمشروع انه من ضمن الأنشطة إدارة المراعي التي يقوم على تحسين المراعي المتدهورة بالمجتمعات المحلية بمساحة حوالى ٣٠٠٠ فدان من خلال زراعة الشجيرات الرعوية، بالإضافة إلى حماية ١٠٠٠٠ فدان كمحميات رعوية يتم فيها تنظيم الرعي وحماية مساحة ١٠٠٠ فدان بغرض جمع بذور النباتات الطبيعية والعمل على إكثار التقاوي. وكذلك توزيع عدد ١٢٠ كبش كسلالة محسنة للعمل التحسين الوراثي لقطعان الأغنام البرقي والحفاظ عليها كسلالة منتجة للحوم والتى تتميز بها محافظة مطروح، وتدعيم ذلك بوحدات بيطرية متنقلة لعمل القوافل البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح. بالإضافة إلى تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الحقلية والبستانية في ٢٠٠ حقل إرشادي نموذجي لتدريب وتأهيل قدرات المزارعين وإنشاء أبراج الحمام، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية وخمسة وحدات صحية متنقلة أخرى لخدمة الأهالي داخل التجمعات الصحراوية في عمق الصحراء.