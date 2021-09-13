رسالة من يوسف الشريف لزوجته.. «انتي كل حياتي» (تفاصيل)

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وجه الفنان يوسف الشريف رسالة خاصة لزوجته السيناريست إنجي علاء لدعمها المتواصل له في حياته، بحفل تسليم جوائز دير جيست، أمس الأول، وأنها دائما ما تسانده وتقف إلى جواره، قائلا: «أشكرها وهي سبب في حصولي على جائزة أحسن مسلسل مؤخرا ليها في الجايزة دي زيي بالظبط لأن هي اللي مألفة المسلسل كما اشكر المخرج أحمد نادر جلال وكرو وكاست العمل على مجهودهم في المسلسل واهدى الجائزة للراحلين النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل كوفيد٢٥ تأليف وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.