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تفاصيل إحباط بيع أراضي قيمتها 100 مليون جنيه بأوراق مزورة

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تفاصيل إحباط بيع أراضي قيمتها 100 مليون جنيه بأوراق مزورة تفاصيل إحباط بيع أراضي قيمتها 100 مليون جنيه بأوراق مزورة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط مالك شركة وهمية للاستثمار العقاري، وسمسار عقارات، لقيامهما بتزوير وتقليد المحررات الرسمية للاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج، وعرضها للبيع باستخدام المحررات المزورة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، له محل إقامة آخر بإحدى الدول الأجنبية، بسابقة قيامه بعرض قطعة أرض ملكه بمدينة السادس من أكتوبر للبيع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دون إتمام عملية البيع، واكتشافه عقب ذلك قيام شخص مجهول بعرض قطعة الأرض المشار إليها للبيع على أحد التطبيقات على الإنترنت دون معرفته المسبقة به أو عرضها للبيع من خلاله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد موعد بين البائع وأحد الأشخاص بأحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر، للاطلاع على مستندات الملكية والاتفاق على شروط البيع، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بمكان المقابلة، وضبط شخصين حال وصولهما مستقلين سيارة وعرضهما المستندات المزورة على أحد الأشخاص، وتبين أنهما «مالك شركة وهمية للاستثمار العقاري، وسمسار عقارات»، أحدهما له معلومات جنائية، وبتفتيش السيارة تبين وجود عدة توكيلات خاصة بقطع أراض مختلفة جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مزورة».

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتزوير تلك المستندات عقب علمهما بوجود أصحاب تلك الأراضي خارج البلاد أو بعد إعلانهم عن بيعها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التعرف على بياناتهم من مواقع التواصل الاجتماعي وتزوير توكيلات بياناتهم ثم تداول هذه المحررات على أنها حقيقية واستخدامها في عمليات البيع والشراء، وقدرت قيمة الأراضي التي كان المتهمان ينويان بيعها بأوراق مزورة بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا.

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