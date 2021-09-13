1380 أسيرًا فلسطينيا يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام الجمعة

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قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن «1380 أسيرًا سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام بدءاً من الجمعة المقبلة تحت شعار (معركة الدفاع عن الحق)»، بحسب ما ذكرت شبكة القدس الفلسطينية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ما تسمى «محكمة الناصرة المركزية» قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم، رفض الالتماس الذي تقدم به محامي الهيئة للسماح له بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم خلال الأيام الماضية.

وكان محامي الهيئة قد تقدم سابقاً بالتماس للسماح له بزيارة كل من (زكريا زبيدي، ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري)، وذلك لمتابعة أوضاعهم الاعتقالية ورصد أماكن احتجازهم، لكن الالتماس تم رفضه.

وأعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير فيما يتعلق بقضية الأسرى الأربعة، محذرةً من أن تنصب ردات الفعل الإسرائيلية على الإنتقام منهم والتفرد بهم.

يذكر بأن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال فجر السبت الماضي الأسير زكريا الزبيدي والأسير محمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين «يعقوب قادري ومحمود العارضة» مساء يوم الجمعة الماضي في الناصرة، وذلك بعد عدة أيام من تحرير أنفسهم وأسيرين آخرين من سجن «جلبوع».

وفر 6 أسرى فلسطينين الأسبوع الماضي من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهي بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى..

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 يونيو 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540)، وفق أرقام وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.