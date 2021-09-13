أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة تطوير مكة" تعتمد رقمنة عملياتها الإدارية بالشراكة مع منصة "دفاتر"

Print
"هيئة تطوير مكة" تعتمد رقمنة عملياتها الإدارية بالشراكة مع منصة "دفاتر" "هيئة تطوير مكة" تعتمد رقمنة عملياتها الإدارية بالشراكة مع منصة "دفاتر"
لتعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030

إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الهيئة، حرصت الهيئة على رقمنة عملياتها الإدارية عبر توفير خدمات إدارية سحابية لتسيير العمليات بسهولة، وتخزين البيانات بأعلى معايير أمن المعلومات بالشراكة مع منصة "دفاتر"، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال.

وتفصيلاً، تهدف هيئة تطوير مكة بهذه الرقمنة إلى تعزيز جهود رفع كفاءة العمل وضبطه بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، وفق أعلى المعايير العالمية لإدارة المنظمات.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس أحمد بن عمر العارضي: إن برنامج التحول الرقمي في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يأتي لمواكبة التقدم الذي تحققه المملكة ضمن مؤشر التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين، وفقًا لما أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المتمثل في حملة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وهو ما يعزز التحول الرقمي الحكومي المتسارع في ، كما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة بمزيد من الفاعلية والدقة والشفافية.

وتابع العارضي: مشروع رقمنة العمليات تقدم حلولاً شاملة بمعايير ذات جودة عالمية، وتتفهم متطلبات عملنا، وتحرص على توفير الدعم التقني، وتكييف الحلول بما يتوافق مع احتياجات الهيئة". مضيفًا بأن هذه الخدمة ستساهم في تجويد أعمال هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المقبلة على تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية والتنموية والمجتمعية في المنطقة.

ومن جهته، أكد صالح المطيري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "دفاتر"، اعتزازه باختيار هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لهم كشريك في إدارة عملياتها الرقمية، مشيرًا إلى أن شراكتهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إضافة كبيرة لهم، خاصة بعد ما لمسوه من احترافية وشفافية عالية لدى فريق عمل الهيئة، وأهمية دورهم في تطوير أقدس بقاع الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

الهيئة السعودية للفضاء تطلق هاكاثون الفضاء لاستقطاب المبتكرين والمطورين

الهيئة السعودية للفضاء تطلق هاكاثون الفضاء لاستقطاب المبتكرين والمطورين