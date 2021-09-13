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تعرَّف على أكثر الحالات الغريبة التي تدخل "قسم الطوارئ" يوميًّا!

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تعرَّف على أكثر الحالات الغريبة التي تدخل "قسم الطوارئ" يوميًّا! تعرَّف على أكثر الحالات الغريبة التي تدخل "قسم الطوارئ" يوميًّا!
زوج يُطيِّر جبهة زوجته.. وبالِغ يبتلع سماعات "إيربود".. وأخ يطعن أخاه من أجل "لعبة بلايستيشن"

تعرَّف على أكثر الحالات الغريبة التي تدخل

كشف الدكتور أحمد حيدر، طبيب طوارئ، عن أغرب الحالات الطارئة التي يباشرونها يوميًّا في قسم الطوارئ، التي تمثلت في ابتلاع سماعات "إيربود" من أحد البالغين! أو ابتلاع الأطفال دبابيس وبطاريات صغيرة ومواد حارقة، التي ينبغي أن تكون بعيدة عنهم، وكذلك سقوط أطفال من السطوح أو الدور الثاني والثالث؛ لأن النوافذ غير مؤمَّنة!!

وأضاف الدكتور حيدر لقناة بأن من الحالات الإسعافية الغريبة اعتداء زوج على زوجته؛ ما تسبب في نزع قطعة جلد من جبهتها، وطعن أخ أخاه بسكين من أجل لعبة بلايستيشن!!

وأشار إلى كثرة هذه الحالات التي تسبب لهم الضيق والحزن نتيجة العنف الأسري في بعض هذه الحالات المؤسفة!

وعن كيفية مباشرة الحالات الإسعافية والطارئة أوضح طبيب الطوارئ: "إذا كانت تتعلق بابتلاع الأطفال أدوات خطيرة كالدبابيس أو البطاريات أو تناول مواد حارقة فيجب عندها التوجه فورًا لأقسام الطوارئ؛ لأن عامل الوقت مهم جدًّا في إنقاذ الحالة وإسعافها تجنبًا لسوء الحالة أو حدوث مضاعفات لها".

وتابع: "إذا تناول الأطفال كميات كبيرة من الأدوية والعلاجات فيجب أيضًا التوجه فورًا لأقسام الطوارئ، أما إذا كانت كمية بسيطة فيمكن إسعافهم في المنزل أو الاتصال على مركز الاتصال (937) أو تطبيق صحتي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية