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أستاذ أمراض صدرية: الأطفال أكثر فئة لا تُصاب بفيروس كورونا

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أستاذ أمراض صدرية: الأطفال أكثر فئة لا تُصاب بفيروس كورونا أستاذ أمراض صدرية: الأطفال أكثر فئة لا تُصاب بفيروس كورونا

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قال الدكتور علاء متولي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الزقازيق، إن هناك بعض المرضى الذين لم يصابوا بفيروس كورونا، وهذا قد يرجع إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو بسبب امتلاكهم جهاز مناعي كبير.

وتابع «متولي»، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن الأطفال هم أكثر فئة لا تُصاب بفيروس كورونا، معقبًا: « ممكن يصيب البيت كله والأطفال لا».

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالحكيم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن هناك تغيير للمرة الخامسة في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وهذا يرجع للاكتشافات التي تحدث كل يوم من التعامل مع هذا الفيروس المستجد.

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