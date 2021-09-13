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الصين تحث أمريكا على إصلاح العلاقات

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الصين تحث أمريكا على إصلاح العلاقات الصين تحث أمريكا على إصلاح العلاقات
حثت الصين الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فتح تحقيق جديد يتعلق بسياسة الدعم الاقتصادي في الصين.

ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فقد دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، الولايات المتحدة إلى التمسك بروح المحادثة الهاتفية التي جرت أخيرا بين «بايدن» والرئيس الصيني، شي جين بينج.

كان «تشاو» يرد على سؤال حول تقرير نشرته «بلومبرج»، الجمعة، بشأن اجتماع حول تحقيق محتمل في الدعم الصيني، وتأثيره الاقتصادي.

وقال «تشاو»، في مؤتمره الصحفي: «نأمل أن تكون أفعال الإدارات

الأمريكية والصينية المعنية متسقة مع روح الاتصال بين قادة البلدين، وأن تتعامل بالشكل الصحيح مع الخلافات، وأن تكثف التعاون، وتعيد العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح للتنمية المستمرة».

وانتقد متحدث الخارجية الصينية أيضا السياسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، وشبهها بـ«رفع الصخور التي سقطت في النهاية على أقدامهم».


الوطن السعودية

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