أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدرب النصر" مانو " : نحترم تراكتور ولكن هدفنا واضح وهو الفوز والتأهل

Print
قبل اللقاء الآسيوي المنتظر في دور الـ16

مدرب النصر

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر " البرازيلي " مانو مينيزيس، الاثنين، إن لديهم احتراماً لفريق تراكتور منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، حيث يلتقيه غداً الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.
وزاد مينيزيس خلال المؤتمر الصحفي، الاثنين:" النصر يرغب دائماً بالوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة وإسعاد جماهيره الكبيرة".
وأضاف :" الفرح يأتي عبر تقديم المستويات المميزة والنتائج لنسعد جماهير النصر، لدينا احترام كبير لفريق تراكتور ولكن هدفنا واضح وهو الفوز والتأهل".
وعن المشكلات التي عانى منها تراكتور خلال الأيام الماضية، قال:" كل فريق لديه مشاكله وصعوباته دائماً، ربما تراكتور لديه بعض المشاكل الآن ولكن هذا طبيعي وهو حال الكرة، نحن نحضر هنا أيضاً بمجموعة لاعبين غائبين وعلى كل فريق أن يحارب على حظوظه تحت أي ظرف".
واختتم :" في طبيعة الحال نحن نفضل وجود الجماهير لأنهم يزيدون من جمال اللعبة لكن الظروف الحالية في كل العالم تتطلب أن نحضر أنفسنا للتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة وأن نحفز اللاعبين أن يفكروا بجماهير النصر الكبيرة خلف الشاشات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته

يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته

ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع