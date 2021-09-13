الصديق الخائن غدر بمهندس الدقهلية.. مفاجأة بواقعة اختفاء أحمد عاطف وظهور جثته بعد 10 أيام بالنيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم، من كشف غموض العثور على جثة المهندس أحمد عاطف الشربيني، بنهر النيل أسفل كوبرى الجامعة بعد اختفائه لمدة 11 يوم حيث أكدت التحريات قيام صديقه وشريكه في العمل بإلقائه من أعلى كوبرى الجامعة ليتخلص من مطالبته له بأمواله المدين له بها.

وأكدت التحريات أن المتهم ويدعى محمد أبوالعز، استدرج المجنى عليه أعلى كوبرى الجامعة وفى مكان مظلم ادعى أن سيارته تعطلت ووقف مع صديقه يتناقشون على أحوال العمل المشترك بينهما وأن المجنى عليه المهندس أحمد عاطف طالبه بمبلغ 100 ألف جنيه أرباحه عن الشهرين الآخرين وأنه أخبره أن أحد الأشخاص ستحضره إليه وسيسلمها له حتى يأمن له ثم استدرجه بالقرب من النيل ثم قذفه من أعلى الكوبرى وتركه ليغرق.

كانت مباحث الدقهلية قد تحفظت على كاميرات المراقبة في خط سير المجنى عليه وتبين أنه كان بصحبة صديقه محمد أبوالعز وأنه كان على اتصال بزوجته ووالده وأنه جلس معه على عدد 2 كافيه.

وبمواجهة المتهم بتحريات المباحث وكاميرات المراقبة ادعى أن المجنى عليه تركه بعدما حصل على مبلغ 80 ألف جنيه وركب تاكسى وعاد لأسرته لكن بتضيق الخناق عليه ومواجهته بمقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تؤكد ان المجنى عليه لم يغادر الكوبرى وأنه كان بصحبته. واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وأكد أنه ألقى بصديقه من أعلى الكوبرى ليتخلص من مطالباته المستمرة بأمواله المدين له بها بشيكات بنكية.

وأكد المتهم أنه مدين للمجنى عليه بمبلغ 680 ألف جنيه وأنه وقع له 5 شيكات بنكية كضمان وهدده المجنى عليه باللجوء للقضاء لأن هذه الأموال لا تخصه بمفرده ولكن تخص عدد من أصدقائه ولأنه ليس له رصيد بالبنك وسيتعرض للحبس والفضيحة قرر التخلص منه بقتله مدعيا أنه تركه ورحل في تاكسى

وقال المتهم في اعترافه «كنت فاكر الحثة هتظهر في مكان بعيد ومش هيقدروا يحددوا القاتل ولا المكان لكن للأسف ورد النيل حجز الجثة في نفس المكان اللى ألقيته فيه لتنكشف جريمتى»

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA) لكل من والد المهندس ووالدته، ومضاهاتها بالبصمة الوراثية للجثة التي جرى العثور عليها للتأكد من أن الجثة التي تم العثور عليها للمهندس أحمد عاطف، وذلك لأن الجثة وقت العثور عليها كانت في حالة تحلل.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا ببلاغ أسرة المهندس أحمد عاطف المعيد بكلية الهندسة بإختفائه في ظروف غامضة وأكدت اسرته في البلاغ أن نجلهم خرج من منزل الزوجية لتصفية بعض الحسابات والحصول على أموال من أحد أصدقائه قبل ولادة الزوجة لتدبير مصاريف الولادة والمستشفى وأنه اتصل بها قبل اختفائه بنصف ساعة واخبرها أنه في طريق العودة ولكن السيارة تعطلت وبعدها اتصلت له لم يرد واختفى .

شكل اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية فريق بحث برئاسته لكشف غموض اختفاء المهندس الشاب وعلى مدار 11 يوما فشل الفريق في كشف تفاصيل الواقعة حتى تم العثور على جثة الشاب طافية على سطح مياه النيل أسفل كوبرى الجامعة بكامل ملابسه