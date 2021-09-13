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طب عين شمس: ضعف عضلة القلب يُصيب 2% من المصريين

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طب عين شمس: ضعف عضلة القلب يُصيب 2% من المصريين طب عين شمس: ضعف عضلة القلب يُصيب 2% من المصريين

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قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجراحة العامة وعميد كلية طب جامعة عين شمس، إن مستشفيات جامعة عين شمس تستقل 1.5 مليون مريض سنويًا، مضيفًا أن قسم القلب يقوم بدروات تدريبية في ضعف عضلة القلب والكثير من التخصصات مثل قسطرة القلب، والصمامات بالنسبة للكبار أو الصغار.

وتابع «عمر»، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن ضعف عضلة القلب يصيب 2% من عدد سكان ، والتدخل لعلاج هذه العضلة سواء بالجراحة أومن غير جراحة تطوير بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه قال الدكتور أيمن صالح، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، إن ضعف ضغط الدم يزيد بشكل كبير ليس في مصر ولكن في العالم فقط، وهذا لعدة أسباب مختلفة منها ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب 25% من الشعب المصري فوق الـ18 عامًا.

المصرى اليوم

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