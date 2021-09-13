محافظ القاهرة يستعرض الاستعدادات المبكرة لموسم هطول الأمطار

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شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أي طارئ .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ القاهرة لبحث استعدادات العاصمة للتعامل مع موسم الامطار القادم وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومسئولوا شركات المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة والكهرباء والصحة والمرور والمرافق والحماية المدنية والتضامن وعدد من التنفيذين بالمحافظة .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها 20452 بالوعة منها 2146 تم انشائها حديثًا هذا العام، والتأكد من صلاحيتها، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من إستعدادات تلك البالوعات لإستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها .

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو إتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو ) والتأكد من إستعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية ومسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من اغلاقها بإحكام .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق وتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه .

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة على مستوى الاحياء مع رفع القمامة والمخلفات بالقرب من بالوعات الامطار وبالوعات الصرف الصحى، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى في كسح تجمعات المياة التي لا تحتاج للشفاطات .

وأشار محافظ القاهرة إلى تواجد ما يقارب ١٢ ألف عامل نظافة يوميًا من الهيئة والشركات بالشارع حاليًا وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير في التعامل مع تراكمات المياة مشددًا على ضرورة توافر الأدوات المساعدة لهم للقيام بعمليات كسح المياه .

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادًا للتعامل مع أية أزمات محتملة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين والإسعاف والصحة .

واكد محافظ القاهرة على اهمية دور هيئة النقل العام في تجهيز خطة طوارئ لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الامطار الغزيرة والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ومتابعة الطرق والمحاور التي تتعرض للسيول وإغلاق وتحويل الطرق في حالة تعرضها للسيول وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار .