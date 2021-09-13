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أعلن عنها عبر «الإنترنت».. ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات دراسية عليا بالقاهرة

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أعلن عنها عبر «الإنترنت».. ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات دراسية عليا بالقاهرة أعلن عنها عبر «الإنترنت».. ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات دراسية عليا بالقاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، كيان تعليمي وهمي بالقاهرة بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وألقت القبض على المتهم بإدارته.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم درجات علمية وشهادات معتمدة، والإعلان عبر الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن عقد دورات لمنح عضوية علمية بدرجات مختلفة في العديد من التخصصات، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

بتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان التعليمي الوهمي، وضبط المتهم، وعُثر على كمية من الشهادات خالية البيانات «معدة للتزوير» والعديد من شهادات التكريم بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للكيان، بعضها ممهور بأختام لكيانات وهمية، ومجموعة من استمارات ترشيح برامج تدريبية واستمارة اشتراك في الدورات المزعومة مرفق بها صور بطاقات رقم قومي لهؤلاء الأشخاص، ومجموعة من طلبات الانضمام لإحدى النقابات.

كما عُثر على كمية من الأوراق مدون بها شعارات ولوجو لكيانات وهمية، ومجموعة من استمارات تسجيل طلب الحصول على درجات علمية، ومجموعة من الكارنيهات بأسماء وصور أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمة، ومجموعة من ملصقات بلوجو وشعار الأكاديمية، وعدد من الأكلاشيهات «بلاستيكي وخشبى» لكيانات وهمية التي يستخدمها المتهم في مهر الشهادات الممنوحة لعملائه، وشهادة تقدير باسم المتهم «مزورة» منسوبة لأحد المراكز الدولية، وشهادة تخرج باسم المتهم منسوبة صدورها لإحدى الجامعات الدولية، وشهادة تقدير للمتهم منسوب صدورها لإحدى المؤسسات.

بفحص المستندات المضبوطة فنيًا تبين أنها مزورة بالكامل، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

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