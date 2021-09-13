محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمدرسة «ظهر» الفنية التكنولوجية المتقدمة

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في تجهيز مدرسة «ظهر» الفنية التكنولوجية المتقدمة، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمدرسة والتي من المقرر أن تبدأ بها الدراسة خلال العام الحالي، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وممثلي شركة السويدي، والدكتور نبوي باهي مدير مديرية التعليم، ومدير هيئة الأبنية التعليمية .

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة الجهات المعنية بأعمال تطوير وتجهيز مدرسة «ظهر»، موجها بالإسراع في معدلات العمل، بما يساهم في سرعة جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب خلال العام الحالي .

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مدرسة «ظهر» الفنية التكنولوجية المتقدمة شهدت إقبال أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة، موضحا أن مدرسة ظهر ستقام في إحدى المدارس القائمة في بورسعيد بعد تطويرها وتحديثها وإمدادها بكافة المعامل والأدوات والتجهيزات الفنية اللازمة طبقًا لأعلى المعايير العالمية في التعليم الفني والتدريب المهني المتخصص، في إطار بروتوكول موقع بين المحافظة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات لدعم وتطوير التعليم الفني بالمحافظة ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظُهر في التنمية المجتمعية بالمحافظة، وفي إطار بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية لإطلاق وتشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية.

يذكر أن مدرسة ظهر، أول مدرسة للتكنولوجيا الفنية التطبيقية ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، لتطبيق المناهج وَفْقَ نظام الجدارات ولإنشاء وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة المدرسة، وأيضًا لتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المدعومة بالتطبيق العملي؛ لتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة قادرة على مواكبة سوق العمل، ولتوفير مزيد من فرص العمل لخريجى التعليم الفني .