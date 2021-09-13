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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة لل­بيئة، أن لدى أفريقيا فرصة لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ في العام ٢٠٢٢، بعد دورة الانعقاد رقم ٢٦ التي ستقام باسكتلندا نوفمبر من هذا العام، موضحة أن لدى مصر رسالة تحب أن تطلقها في المؤتمر المقبل والذي يليه، تتمثل في أن مهمة الحفاظ على الكوكب مسؤولية الجميع، وأنها لا تحتمل التأجيل، مشيرة إلى جهوزية مصر والقارة السمراء، قانونيا ومؤسسيا، للتفاعل مع التطبيقات المطلوبة للوفاء، بمتطلبات اتفاف باريس للمناخ، ولخفض درجة حرارة الأرض وتقليل الانبعاثات.

أكدت الوزيرة أنها فخورة بأن حكومة مصر اهتمت بالبيئة في منتصف أزمة كورونا، حيث لم يكن فد تم التوصل وقتها إلى لقاحات بعد ووسط ارتباك عالمي، كما أن مصر تفخر باصدارها التشريع الخاص بإدارة المخلفات والحد من الفقد، والذى يمكن أن يؤثر حتى ٥٠ سنة مقبلة.

وأشارت وزير البيئة في لقاء، عصر اليوم مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الجمهورية ال­جديدة التي تعمل القيادة السياسية على ترسيخ دعائمها، تتطلب تصورا مغ­ايرا لما تكون عليه البيئة المصرية، وما تتيحه من مشروعات لل­قطاع الخاص، مع استهداف أن تكون مشاريع الموازنة خضراء بنسبة ٥٠ ٪ بعد عدة سنوات.

أكدت العمل مع وزارة التخطيط على وضع حزمة حواز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات وتدويرها كما تم الاتفاق مع الحهاز المصرفى على أساليب محددة لتقييم المشاريع البيئية وتحديد مخاطرها وتسهيل تمويلها .

وذكرت أن الحكومة اعدت الشروط اللازمة للاستثمار في المحميات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئة على نحو غير مسبوق واتساقا مع مبادرة الر ئيس جوجرين، لافته إلى أن الوزارة تساهم في مشروع حياة كريمة من ثلاث زوايا هي بناء مدارس خضراء، بقرى مختارة مع دعم الثقافة البيئية وعمل مشاريع بيئية في قرى مثل صفط تراب بالغربية والتوع في إنتاج واستخدام البيوجاز.

وأوضحت خلال لقاءها بغرفة التجارة الأمريك­ية بالقاهرة، أن مصر هي أول دولة عربية تدخل مفهوم ال­اقتصاد الأخضر ليحكم الاستثمارات الحكومية منذ نوفمبر 2020.​

وأشارت إلى أن 15% من مشروعات الحكومة الم­نفذة ضمن الميزانية هي مشروعات ضمن الاقتص­اد الأخضر، وأن الن­سبة ستصل إلى 50 % بح­لول عام 2024.، مشددة على أن ال­اقتصاد الأخضر لم يعد توجه وزارة البيئة وحدها في مصر، وإنما كافة الوزارات، موضحة أن وزارة الكهرباء والطاقة تنفذ أكبر مش­روع للطاقة المتجددة وهو يدخل ضمن الاقتصاد الأخضر، وهناك مشاريع تقوم بها وزارات الزراعة والري ضمن منظومة مترابطة لا ينعزل فيها كل طرف عن الاخر.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن هناك فرص استثم­ار كبيرة ومتنوعة لمخ­تلف الشركات العالمية والمصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، مشددة على أن المحميات ال­طبيعية يمكن أن تمثل فرصا جيدة ويمكن للقط­اع الخاص الاستثمار فيها وفق شروط صارمة.​