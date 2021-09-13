أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفكر لبناني: هزيمة الإخوان في المغرب أثبتت وهم الشعارات الطنانة للإسلام السياسي

Print
مفكر لبناني: هزيمة الإخوان في المغرب أثبتت وهم الشعارات الطنانة للإسلام السياسي مفكر لبناني: هزيمة الإخوان في المغرب أثبتت وهم الشعارات الطنانة للإسلام السياسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب اللبناني خيرالله خيرالله، إن هزيمة الإخوان عن طريق صناديق الاقتراع في المغرب بعد 10 سنوات من الحكم، تمثل هزيمة للإسلام السياسي تتجاوز حدود المملكة، وتثبت الوعي السياسي العميق للشعب المغربي ويدل على أن الشعارات الطنانة التي يتبناها هذا التيار لا تنطلي عليه.

وأضاف الكاتب عبر مقاله بموقع «ميدل ايست أونلاين» البريطاني، أنه كان مطلوبا أن يجرّب المواطنون المغاربة الإسلام السياسي كي يتأكّدوا من ضرورة زوال وهم قائم على شعارات طنانة لا أكثر، مشيرا إلى أن الإسلاميون من حزب «العدالة والتنمية»- الذراع السياسي للإخوان في المغرب- خرجوا من السلطة، مثلما دخلوها، عبر صناديق الاقتراع.

وأوضح أن هزيمة الإخوان في المغرب تمثل في الوقت ذاته انتصارا ونجاحا للبلد الذي بات «مثالا فريدا من نوعه في المنطقة كدولة حديثة تهتمّ بلعب دور إيجابي على كلّ صعيد، خصوصا تجاه شعبها ورفاهه وتطوير الحياة السياسية».

ولفت وفق مداد نيوز إلى أن هذه الهزيمة تثبت أيضا قوّة مؤسسات الدولة في المغرب من جهة والوعي السياسي العميق لشعبه من جهة أخرى، مضيفا أن هذا الوعي ظهر في الإقبال المعقول على صناديق الاقتراع، بنسبة تزيد عن 50% على مستوى المملكة، في وقت لا تزال جائحة كورونا موجودة.

وتابع: «دلّ هذا الوعي أيضا على ان الشعارات الطنانة لا تنطلي على الشعب المغربي كلّ الوقت. إذا انطلت هذه الشعارات على المواطن العادي، فذلك ليس قدرا في دولة عريقة تكمن اهمّيتها في انّ الملك فيها متصالح مع شعبه.

وتوقع الكاتب أنه بعد الهزيمة التي لحقت بحزب «العدالة والتنمية» ذو المرجعية الإخوانية، سيعمل الحزب على إيجاد أي فرصة كي يعيد بناء نفسه في ظل تدهور شعبيته وشعبية تيار الإسلام السياسي، ليس فقط بالمغرب وحده حيث فشل الحزب فشلا ذريعا على الرغم من انّه اكثر الأحزاب تنظيما في المملكة، ولكن في مناطق عدة بالعالم العربي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»