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محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية

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محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية

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استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الاثنين، المهندس محمد أنور، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية، والذى يتم تنفيذه بمحافظة الإسماعيلية بمدينة المستقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال الاجتماع، أن جميع المنشآت الخاصة بالورشة والمحلات سيتم الانتهاء منها خلال شهر من تاريخ اليوم بشكل تام.

كما عرض على المحافظ مقترح إنشاء مجمع صناعات غذائية على مساحة 25 فدانا، على الأرض المجاورة لمشروع مجمع الورش الحرفية، يقوم على المحاصيل الزراعية التي تتميز بها محافظة الإسماعيلية، ومن جانبه طلب المحافظ تقديم دراسة شامله للمشروع حتى يتم دراسته من كافة الجوانب قبل ابداء الرأي.

ووجه المحافظ بعمل اجتماع تنسيقي نهاية الأسبوع الجاري، بحضور الجهات المعنية بمشروع مجمع الورش الحرفية، للانتهاء من الأعمال النهائية للمشروع ووضع اللمسات الأخيرة عليه، ثم التوجه بعد الاجتماع مباشرة لمجمع الورش الحرفية لرؤية التفاصيل على أرض الواقع.

المصرى اليوم

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