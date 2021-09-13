أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات استقبال فصل الشتاء

Print
محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات استقبال فصل الشتاء محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات استقبال فصل الشتاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، الاثنين، اجتماعا لمناقشة ومتابعة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية.

وجه محافظ الاسماعيلية، في بداية الاجتماع، برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أي شكل من أشكال تجمعات مياه الأمطار والسيول، والتعامل مع أي موقف طارئ بشكل فوري، وكذا المضي قدما في مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ في الاعتبار تلافي أي ملاحظات عما حدث في الأعوام السابقة.

كما استعرض المحافظ ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات بكل القطاعات ومناقشة عددا من السيناريوهات لإدارة الأزمات والطوارئ في حال وقوع أي حدث أو تعرض المحافظة لموجة من موجات الأمطار والسيول خلال الفترة القادمة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على جميع المسؤولين بسرعة مراجعة ما تم اتخاذه من تدابير واستعدادات لمواجهة أي أزمة، وتحديد آليات التعامل معها واختبار كافة المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية، وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبالوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية، مع الآخذ في الاعتبار ضرورة التعامل بالاستباق مع الحدث وليس رد الفعل.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بالالتزام بالنوبتجيات في العمل بالقطاعات الخدمية خاصة في أيام العطلات والراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مدار ال 24 ساعة وذلك لسرعة التعامل مع أي أحداث متوقعة في أي وقت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»