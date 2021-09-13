محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات استقبال فصل الشتاء

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عقد اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، الاثنين، اجتماعا لمناقشة ومتابعة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية.

وجه محافظ الاسماعيلية، في بداية الاجتماع، برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أي شكل من أشكال تجمعات مياه الأمطار والسيول، والتعامل مع أي موقف طارئ بشكل فوري، وكذا المضي قدما في مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ في الاعتبار تلافي أي ملاحظات عما حدث في الأعوام السابقة.

كما استعرض المحافظ ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات بكل القطاعات ومناقشة عددا من السيناريوهات لإدارة الأزمات والطوارئ في حال وقوع أي حدث أو تعرض المحافظة لموجة من موجات الأمطار والسيول خلال الفترة القادمة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على جميع المسؤولين بسرعة مراجعة ما تم اتخاذه من تدابير واستعدادات لمواجهة أي أزمة، وتحديد آليات التعامل معها واختبار كافة المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية، وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبالوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية، مع الآخذ في الاعتبار ضرورة التعامل بالاستباق مع الحدث وليس رد الفعل.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بالالتزام بالنوبتجيات في العمل بالقطاعات الخدمية خاصة في أيام العطلات والراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مدار ال 24 ساعة وذلك لسرعة التعامل مع أي أحداث متوقعة في أي وقت.