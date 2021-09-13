مستشار وزير التعليم العالي يؤكد نجاح ملتقى شباب الجامعات الحدودية

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أكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، نجاح ملتقى شباب الجامعات بالمحافظات الحدودية المقام بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء»، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأضاف عبداللطيف في حفل ختام الملتقى المقام بمدرجات جامعة العريش أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه للجامعات الحدودية ولن يكون الأخير.. حيث يقام سنويا بأحد الجامعات بالمحافظات الحدودية، وجارى بحث اجراءات الملتقى القادم بالتنسيق مع الجامعات المختلفة.. مشيرا إلى اقامة ملتقى موسع لجميع شباب الجامعات على أرض العريش قريبا ليضم جميع الجامعات على مستوى الجمهورية .

ونقل تحيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد / رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية وتهنئة الحاضرين بنجاح الملتقى .

ومن جانبه.. أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أنه تم ارسال رسالة إلى العالم أجمع من خلال الملتقى بأن سيناء آمنة بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية، وأن سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وطالب جميع الحاضرين من شباب الجامعات بأن يكونوا سفراء في جامعاتهم ومحافظاتهم لجامعة العريش وما تشهده سيناء من تنمية وتعمير في عهد الرئيس السيسى .

وأشار الدكتور عز الدين الحسينى نائب رئيس جامعة العريش لشؤون التعليم والطلاب إلى استفادة جميع الشباب المشارك من فعاليات الملتقى وتأكيد التعارف على طلاب جامعة العريش وما تشهده سيناء من انجازات في مختلف المجالات.. منوها إلى الأنشطة الطلابية من خلال الملتقى والتنفس بين الجامعات في المعارف والمعلومات والأنشطة الرياضية في كرة القدم الخماسى وكرة السلة .

وفى ختام الملتقى تم تكريم شباب الجامعات من المشاركين في الأنشطة والفائزين في الأنشطة الرياضية بتوزيع الكئوس والميداليات وشهادات التقدير عليهم.. كما تم تكريم مسئولى الأنشطة ومديرى رعاية الشباب بالجامعات الخمسة، وذلك بحضور الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد المصرى للجامعات، الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، وعدد من عمداء ووكلاء وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة العريش وقيادات مديرية الشباب والرياضة .