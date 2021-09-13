بعد تعرضه للهجوم.. أحمد سعد: أتمنى أكون في جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين

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تعرض الفنان أحمد سعد لهجوم عنيف من إحدى متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، على أحد المنشورات الخاص بها.

ووجهت فتاة رسالة لـ"سعد" قالت فيها: «كنت بقدرك وأحب أسمع أغانيك، بس لما جيت فرح عندنا في طنطا وعشان الفيلا بعيد، قولت أنا مبنزلش فلاحين وأنت أصلاً متعرفش إحنا فلاحين ولا لأ، وأعتقد عرفتنا لما جيت وشوفت الفرح والمستوى ومستويات الناس.. بس للعلم الفلاحين ناس محترمين جداً وبيقدروا الناس جداً وشكراً ليك».

ورد سعد على هذا الهجوم، قائلاً: «معلوماتك مغلوطة لأن ده تالت فرح ليا في نفس المكان وأنا أتمني أكون في جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين».

يشار إلى أن الفنان أحمد سعد أحتفل مؤخراً بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني وظهر الثنائي لأولمرة معاً بعد الزواج في حفل دير جيست الذي تم تكريم أحمد سعد خلاله، كما أن أخر أعمال أحمد سعد مانت تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنية» زالذي حقق نجاح جماهيري كبير في السينما.