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رابطة محبي في الإمارات تُكرم أشرف بن شرقي

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رابطة محبي الزمالك في الإمارات تُكرم أشرف بن شرقي رابطة محبي في الإمارات تُكرم أشرف بن شرقي

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قامت رابطة محبي نادي في الإمارات بتكريم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش تواجده في الإمارات لقضاء فترة إجازته.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قد منح اللاعبين الدوليين راحة حتى يوم 14 من سبتمبر الحالي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك استقر على الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لكأس المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

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