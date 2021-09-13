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قامت رابطة محبي نادي الزمالك في الإمارات بتكريم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش تواجده في الإمارات لقضاء فترة إجازته.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قد منح اللاعبين الدوليين راحة حتى يوم 14 من سبتمبر الحالي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك استقر على الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لكأس مصر المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.