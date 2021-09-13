أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مران .. فقرة فنية خاصة وتقسيمة قوية للاعبين

Print
مران الزمالك .. فقرة فنية خاصة وتقسيمة قوية للاعبين مران .. فقرة فنية خاصة وتقسيمة قوية للاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم الإثنين بملعب النادي ، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية.

وقام أسامة نبيه المدرب العام للفريق بالإشراف على هذه الفقرة وتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، بعدها تم إجراء تقسيمة في جزء من الملعب بين اللاعبين.

كما دون جميع أعضاء الجهاز الفني للزمالك ملاحظاتهم خلال التقسيمة وفقا لتعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

أسامة نبيه يوجه رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

أسامة نبيه يوجه رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

ميدو يهاجم مجلس مرتضى منصور: «ورط الزمالك في ملايين»

ميدو يهاجم مجلس مرتضى منصور: «ورط الزمالك في ملايين»