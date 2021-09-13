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تسبب في موت العشرات.. مرض خطير يفتك بولاية هندية

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تسبب في موت العشرات.. مرض خطير يفتك بولاية هندية تسبب في موت العشرات.. مرض خطير يفتك بولاية هندية

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سجلت السلطات الهندية وفاة عشرات المواطنين بولاية أوتار براديش شمالي البلاد منذ مطلع سبتمبر بحمى الضنك، وأطلقت حملة واسعة النطاق لتطهير المنطقة من البعوض.

وقال دينيش كومار بريمي كبير المسؤولين الطبيين في فيروز آباد المنطقة الأكثر تضررا في الولاية، إن 58 شخصا معظمهم من الأطفال لقوا حتفهم في منطقته وحدها، مما أثار مخاوف أن تكون ولاية أوتار براديش في خضم أسوأ تفش لحمى الضنك منذ سنوات.

وأضاف: «نتخذ إجراءات وقائية، ويعمل 95 مخيما صحيا في أنحاء المنطقة من أجل احتواء انتشار هذه الحمى».

وقال فيج فرات سينج كبير مسؤولي الصحة العامة في أوتار براديش، إنه في حين أن حمى الضنك التي ينقلها البعوض هي السبب المشتبه فيه لتفشي الحمى المميتة في أوتار براديش، فإنه تمّ التأكد من أنها السبب في وفاة ثلاث حالات فقط.

وتعد حمى الضنك هي مرض يُنقل بالبعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم. تتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا. يمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة -والمعروف باسم حمى الضنك النزفية- إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم (صدمة) والوفاة.

وتُصاب ملايين الحالات بعدوى حمى الضنك حول العالم كل عام. وهي أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ الغربية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. ولكن أصبح هذا المرض ينتشر في مناطق جديدة، بما في ذلك تفشيه محليًا في أوروبا والمناطق الجنوبية من الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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