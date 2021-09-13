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من المقرر أن ينطلق مؤتمر آبل غدًا الثلاثاء من حديقة الشركة، وسيتم الإعلان خلاله عن آيفون 13 بالإضافة إلى عدد كبير من المفاجآت.

وسيشهد المؤتمر الذي سيتم بثه عبر حسابات الشركة بمواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان عن منتجات جديدة يأتي في مقدمتها AirPods 3، وApple Watch Series 7.

يتوقع عدد من الخبراء أن يكون هاتف آيفون 13 الجديد بالعديد من المواصفات المذهلة حيث ستصل مساحة تخزينه إلى تيرابايت بالإضافة إلى مميزات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر ابل.

وقررت الشركة عدم طرح الإصدار الجديد بتقنية التعرف على البصمة والاكتفاء بخاصية بصمة الوجه وهو ما لم يتوقعه الكثيرين خاصة بعد تصريحات الخبير «مارك جورمان» الذي اكد خلالها على أن الشركة لديها تخطيط لإدخال خاصية Face ID داخل الشاشة.

الوان هاتف آيفون 13 الجديد

من المفترض أن يتميز الإصدار الجديد لهاتف شركة أبل بمعالجة «apple a14» سداسية النواة بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية فائقة الدقة مع كاميرا أمامية 16+12 ميجا بكسل.

وسيكون مقاس شاشة ايفون 13 6.3 إنش وسيعمل باحدث إصدار وتدعيمه ببطارية عالية القدرة 4000 مللي أمبير، وستتنوع الذاكرة على حسب الرغبة بين 128- 256- 512 كما سيدعم الجيل الخامس.

قالت شركة أبل أن وزن هاتف ايفون 13 سيكون 228 جرام وتحدث عدد من الوسائل الإعلامية أنه سيتم طرحه في الأسواق بسعر 1099 دولار وسيختلف السعر من دولة لأخرى.

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ويتميز الهاتف بمقاومة الماء تحت عمق يصل إلى 6 أمتار ولمدة تقترب من نصف ساعة حيث تتوفر مقاومة الماء والغبار بمعيار ip68.

ويبتم إصادر هاتف آيفون 13 بعدة ألوان (أسود رمادي بتتدرج- الجرافيت- الذهبي- الفضي- البرتقالي) وسيحتوي على سماعات ستريو ومدخل سماعات 3.5 ملي متر ولا يدعم تشغيل الراديو fm.

ومن المنتظر أن تعقد شركة أبل مؤتمرًا للحديث عن موصفات الهاتف الجديد وموعد نزوله الأسواق وسعره في الولايات المتحدة الأمريكية غدًا الأثنين 14-9 2021.

ولفتت عدة تسريبات حول آيفون 13 إلى صدوره بشاشة لأول مرة بمعدل تحديث 120 هرتز لشاشات هاتفين فقط من الـ 4 هواتف الجديدة، وكشفت تلك التسريبات أن الهاتف سيكون بنفس حجم «آيفون 12»، بالأبعاد 146.7×71.5×7.4 ملليمتر مع وزن 162 جرامًا.

ومن المنتظر أن يتم إثراء منتجات أبل بطرح آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 15، والذي يُمكن لمستخدمي آيفون وآيباد سهولة الاتصال بالأقمار الصناعية في حالة الطوارئ عندما يكون خارج نطاق شبكات الهواتف المحمولة.

تأمل الشركة الرائدة في تزويد خصائص للصحة ستضاف ضمن تحديثات الساعة المرتقب طرحها Apple Watch Series 7 و8.

وفي مقدمة المميزات الصحية المتوقعة في ساعة أبل ووتش 7 التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر ابل غدًا الثلاثاء، هي خدمة تتبع النوم، وهي من الميزات الصحية التي تهدف الشركة لضمها لساعة Apple Watch Series 8، وذلك لتنافس بقوة ماركات ساعات متخصصة في مراقبة الصحة العامة مثل Fitbit.

كما ستوفر الساعة الجديدة خدمة مراقبة مستوى السكر في الدم، وتسعى الشركة إلى إيجاد تقنية لاكتساف مرض السكر وذلك وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية.