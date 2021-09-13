محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، محطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة 10 ألاف رأس ماشية.

وأشار المحافظ، خلال جولته بالمحطة، إلى أنها حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.