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خالد الغندور يكشف عن تطورات صفقة القرن للزمالك

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خالد الغندور يكشف عن تطورات صفقة القرن للزمالك خالد الغندور يكشف عن تطورات صفقة القرن للزمالك

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اعلن خالد الغندور، لاعب السابق، عن أخر تفاصيل صفقة انتقال عبدالله السعيد لاعب الفريق الكروى الاول بنادى بيراميدز إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خالد الغندور، في على قناته الرسمية على «يوتيوب»، أن آخر تواصل بين إدارة الزمالك وإدارة نادي بيراميدز كانت منذ شهر تقريباً، وتم إجراء اتصال هاتفي بين حسين لبيب وممدوح عيد رئيس بيراميدز ورفض الأخير انتقال عبدالله السعيد للزمالك.

وأضاف الغندور، أن عبدالله السعيد يرغب في الانتقال للزمالك، وعقد جلسة عقب عودته من الإمارات الأيام الماضية، مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي وأكد السعيد لمسئولي بيراميدز أنه لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل وأنه يرغب في الانتقال للزمالك، وأضاف الغندور أن عبدالله السعيد يقوم بمحاولات مكثفة مع إدارة بيراميدز للسماح له بالانتقال للزمالك لرغبته في ختام مشواره في نادي جماهيري كبير مثل الزمالك.

المصرى اليوم

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