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محافظ الغربية يتابع تنفيذ 614 مشروعا ضمن حياة كريمة بزفتى

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محافظ الغربية يتابع تنفيذ 614 مشروعا ضمن حياة كريمة بزفتى محافظ الغربية يتابع تنفيذ 614 مشروعا ضمن حياة كريمة بزفتى

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسابق الزمن من أجل إنهاء 614 مشروع داخل مركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وكذا عواصم المحافظات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى ورؤساء الوحدات المحلية بمركز زفتى.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لعدد ١٠١ مشروع جاري تنفيذهم بقطاع التربية والتعليم حيث تم البدء في ٦١ مشروع بتكلفة مالية ٣٥٥.٤٤ مليون جنيه تم نهو اثنان منهم وجاري العمل في باقي المشروعات، كما ناقش المحافظ مشروعات الري والموارد المائية التي يبلغ عددها ٢٨ مشروع بتكلفة مالية ٤٦٥ مليون جنيه تم البدء في ٧ مشروعات منها ونهو ٢ آخرين، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات لإدخال باقي المرافق.

المصرى اليوم

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