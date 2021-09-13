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عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة انشاء نقاط تطعيم لتلقى لقاح فيروس كورونا، بمراكز ومدن الإسماعيلية المختلفة.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الجوهري مساعد مدير الامن، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، وسامى عبدالحليم مدير الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، وكافة الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، قرر المحافظ إنشاء نقاط التطعيم لتلقى لقاح فيروس كورونا في مراكز الشباب بمراكز ومدن الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة السكان ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية أمن الإسماعيلية.

من جهته اكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، خلال الاجتماع، ان وزارة الصحة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، تستهدف تطعيم ٨٠٠٠ مواطن بالإسماعيلية يوميا.

و أضاف حطب، أن ما يتم تطعيمه فعليا ٤٠٠٠ مواطن فقط، ما بين نقاط ثابته ومتحركة، وذلك بسبب مواجهة بعض التحديات ومنها عدم كفاية القوى البشرية، وقصور التنظيم والتأمين في بعض الأحيان.

ووجه المحافظ بتوفير ١٠ نقاط بأماكن تابعة لوزارة الشباب والرياضة، على ان تكون هذه الأماكن جاهزة في التاسعة من صباح غدا الثلاثاء سوف تقوم الجنة بالمرور عليها للتأكد من جاهزيتها.