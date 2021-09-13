أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

السفير التونسي في ليبيا ينفي اتخاذ بلاده موقفا ضد الليبيين

Print
السفير التونسي في ليبيا ينفي اتخاذ بلاده موقفا ضد الليبيين السفير التونسي في ليبيا ينفي اتخاذ بلاده موقفا ضد الليبيين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي اتخاذ السلطات التونسية موقفا ضد حاملي جواز السفر الليبي، مؤكدا أن الليبيين مرحب بهم في تونس ولن تتخذ تونس يوما قرارا ضد الليبيين.

وأشار إلى أن «الإجراءات المتخذة من قبل التونسية أساسها صحي لا سياسي بسبب انهيار المنظومة الصحية في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة الماضية».

وأوضح أن «العلاقة وثيقة مع ليبيا وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له ولقاؤه الرئيس التونسي خير دليل على عمق العلاقة بين البلدين»، منوها إلى أن «هناك تواصلا مستمرا بين وزيري الخارجية الليبي والتونسي لتعزيز العلاقة القوية بين الشقيقتين».

كما لفت إلى أن «هناك تقدما ملموسا بين البلدين خاصة في مسألة عودة الحركة بين ليبيا وتونس»، مضيفا: «نكرر تأكيدنا أن الليبيين مرحب بهم بل لديهم ميزة خاصة في بلدهم تونس ولن يُتخذ ضد الليبيين قرار من قبل الحكومة التونسية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الحكومة الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس»

الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الحكومة الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس»

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية