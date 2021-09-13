«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل مهندس الدقهلية وضبط الجاني

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ملابسات واقعة اختفاء مهندس بالدقهلية لمدة 10 أيام، والعثور على جثته وانتشالها من نهر النيل، وضبط الجاني، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الوزارة في بيان لها: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله (مدرس ومقيم ببندر طلخا) عن مسكنه عقب خروجه لقضاء بعض احتياجاته من مدينة المنصورة».

وأضاقت: «بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من شرطة النجدة بالعثور على جثة المذكور بنهر النيل بدائرة القسم بكامل ملابسه وعثر بطيات ملابسه على ميدالية مفاتيح وتعرف والده عليه وقرر أنها لنجله الـمُبلغ بغيابه».

وتابعت: «تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (حاصل على بكالوريوس، مقيم ببندر طلخا) حيث تقابل مع المجنى عليه بناءً على موعد مُسبق بينهما لمطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالى مستحق لديه».

واوضحت: «عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه بتاريخ الواقعة اصطحب المجنى عليه بسيارته لإعطائه جزء من المبلغ المالى وأثناء سيرهما أعلى أحد الكباري توقف بزعم حدوث عطل بالسيارة وترجل خارج السيارة، وأثناء توقفهما حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفع المجنى عليه من أعلى السور الحديدى للكوبرى فسقط بالمياه وغرق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».