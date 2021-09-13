أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجاوبًا مع "سبق".. لجان "صحة الطائف" تقف على مراكز تربة وترصد حالها

Print
تجاوبًا مع "سبق".. لجان "صحة الطائف" تقف على مراكز تربة وترصد حالها تجاوبًا مع "سبق".. لجان "صحة الطائف" تقف على مراكز تربة وترصد حالها
لتفقد الاحتياجات والقضاء على القصور وتأمين جميع المتطلبات بمختلف الجوانب

تجاوبًا مع

تفاعلت "صحة الطائف" مع ما نشرته "سبق" عن معاناة أهالي محافظة تربة من القصور في بعض الخدمات ونقص الكوادر الطبية، وعدم تفعيل دور الأقسام الطبية بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لها، ومن أبرزها (المختبر، السجلات الطبية، الصيدلية، النساء والولادة، الباطنة، الجراحة العامة، الأشعة(.

وتابعت "سبق" الجهود المبذولة من المختصين بصحة الطائف منذ يوم أمس للوقوف على مراكز الرعاية الصحية بتربة، وخلال الجولات الميدانية رصد المختصون القصور على أرض الواقع بالإضافة لإغلاق عدد من الأقسام وضعف أعداد الأطباء والتمريض.

وأوضح مواطنون لـ"سبق" أن مراكز الرعاية الصحية بمحافظة تربة بحاجة إلى جولات ميدانية مستمرة ومفاجئة من "صحة الطائف" لتفقد احتياجات المرافق الصحية، والقضاء على القصور، وتأمين جميع المتطلبات بمختلف الجوانب.

وكانت "سبق" نشرت تقريراً بعنوان: "أقسام مغلقة وكوادر غائبة.. هنا مطالبات بدعم وتطوير "مراكز تربة الصحية"، أشار إلى معاناة أهالي محافظة تربة من القصور الواضح في المراكز الصحية بالمراكز التابعة للمحافظة من حيث عدم اكتمال عدد الأطباء والتمريض وفق المعايير المحددة لكل قسم بتلك المراكز مما يجعلها مغلقة دون فائدة على الرغم من توفر الأجهزة الطبية فيها.

ووضعت "سبق" معاناة الأهالي بين يدي المسؤولين "صحة الطائف" ونقلت لها معاناة الأهالي من الوضع الحالي للمراكز الطبية التي تفتقر للكثير من الخدمات الطبية، حيث ينقصها الكثير من الدعم من صحة الطائف لتوفير احتياجاتهم من أجل تقديم الخدمة الصحية لهم.

وأشادت "سبق" بالدور الفعال التي قامت به "صحة الطائف" في مستشفى تربة العام بعد أن نقلت لهم الصحيفة صوت الأهالي؛ حيث كان التجاوب حازماً وقوياً لتطوير الخدمات الطبية لرفع كفاءة الأداء وتوفير البيئة الصحية المناسبة لأهالي تربة والمنسوبين.

وقدم الكثير من أهالي محافظة تربة الشكر لصحيفة "سبق" على جهودها في إبراز الجهود التي تبذل على أرض الواقع من كافة الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدين أن لها دوراً موازيًا لإبراز الملاحظات والقصور إن وجدت؛ وهو ما يجعل لها دورًا بارزًا في معالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا

يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته

يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته

ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة