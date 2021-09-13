السودان يضبط شحنة أسلحة مضادة للطائرات والدروع

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السلطات لم تتوصل بعد إلى مصدرها والهدف منها

‬ضبطت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم (الاثنين)، مجموعة ضخمة من الذخيرة الثقيلة في شرق البلاد؛ وذلك بعد أسبوع من ضبط شحنة أسلحة مهربة عبر إثيوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن قوات الدعم السريع في قطاع البحر الأحمر، ضبطت مجموعة من المتفجرات في منطقة قبّول، جنوب سواكن، وتضمنت الشحنة 69 دانة من طراز"بي- 10" المضادة للدروع والطائرات ومصفحات نقل الجنود.

من جانبه، اعتبر قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر المقدم رامي آدم الطيب، أن ضبط هذه الشحنة يعد ضمن الأعمال النوعية للقوات، التي ترمي إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ولم تتوصل السلطات بعد إلى مصدر أو هدف استخدام هذه المتفجرات.