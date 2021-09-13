الأمم المتحدة تحذر من انهيار أفغانستان

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"جوتيريس" دعا الدول إلى تقديم الدعم

‬حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الاثنين)، من انهيار الوضع الإنساني في أفغانستان.

وقال "جوتيريس" خلال مؤتمر للمانحين نظمته الأمم المتحدة لدعم أفغانستان: "إن الشعب الأفغاني يواجه انهيار دولة بأكملها، وإن معدل الفقر يتدهور، والخدمات العامة على وشك الانهيار"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضح أن العديد من الأفغان قد لا يجدون طعاماً كافياً هذا الشهر، مع اقتراب فصل الشتاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المانحين إلى التعهد بتقديم مئات الملايين من الدولارات لأفغانستان.