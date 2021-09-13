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افتتاح 3 معارض فنية في جامعة كفر الشيخ

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افتتاح 3 معارض فنية في جامعة كفر الشيخ افتتاح 3 معارض فنية في جامعة كفر الشيخ

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افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، رافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيح، الاثنين، 3 معارض فنية من إنتاج طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية في قاعة العرض الفنى بالكلية.

ضمن المعرض الأول عرض معلقات فنية من السجاد اليدوي بعنوان «فى حب »، والثاني معرض بعنوان «جماليات الجلود الطبيعية» لطلاب الفرقه التانية، والثالث معرض فنى بعنوان «ابدأ حلمك» لطلاب الفرقة الأولى أشغال فنية .

وتجول رئيس الجامعة برفقة محافظ كفر الشيخ بين المعروضات الفنية التي تضمنت إبداعات طلاب كلية التربية النوعية.

المصرى اليوم

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