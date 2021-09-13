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بسبب لاعبة إسرائيلية.. بوتين ينتقد لجنة أولمبياد طوكيو

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بسبب لاعبة إسرائيلية.. بوتين ينتقد لجنة أولمبياد طوكيو بسبب لاعبة إسرائيلية.. بوتين ينتقد لجنة أولمبياد طوكيو

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أبدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استغرابه من فوز إسرائيلية بالذهبية على حساب روسية في الجمباز الإيقاعي لأولمبياد طوكيو.

دعا بوتين، اللجنة المنظمة للأولمبياد لنشر محضر أداء اللاعبتين، حيث أكد بوتين أن مثل هذه الأمور لا تزيد بلاده إلى قوة.

تناولت قناة «الغد»، في تقرير مصور لها، أن الإسرائيلية لينوى أشرم، أحرزت ذهبية الجمباز الإيقاعي، رغم أنها أسقطت الشريط خلال تقديم عرضها، أما الروسية دينا أفرينا التي قدمت أداء نظيفا خاليا من الأخطاء، فقد حصدت الميدالية الفضية.

موسكو احتجت رسميا على الأداء التحكيمي، لكن اللجنة الأولمبية رفضت الطعن وخرجت دون ذهبية في الجمباز لأول مرة منذ 1996 لكنها احتلت المركز الـ5 في جدول ترتيب الأولمبياد برصيد 71 ميدالية.

وشاركت موسكو في الدورة تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

المصرى اليوم

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