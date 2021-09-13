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مصادر: أشرف بن شرقي يرفض تجديد تعاقده مع ويقرر الرحيل

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مصادر: أشرف بن شرقي يرفض تجديد تعاقده مع الزمالك ويقرر الرحيل مصادر: أشرف بن شرقي يرفض تجديد تعاقده مع ويقرر الرحيل

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قرر المغربي أشرف بن شرقي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي عدم تجديد تعاقده مع النادي الأبيض والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادر خاصة أن أشرف بن شرقي، اتخذ قرارًا بعدم تجديد تعاقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وذلك بسبب الاختلاف مع مسؤولي القلعة البيضاء حول بعض بنود تجديد التعاقد، على رأسها رفض مسؤولي النادي الأبيض وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل عن النادي.

واستقر اللاعب الدولي المغربي على الرحيل عن صفوف الزمالك في الصيف المقبل، خاصة بعد تلقيه أكثر بعض العروض الغرية من بعض الأندية الخليجية، في الفترة الجارية.

ويُعد أشرف بن شرقي أحد أبرز لاعبي الزمالك، في الموسشمين الماضيين، حيث ساهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية، على رأسها بطولة الدوري الممتاز، التي توج بها النادي الأبي في الموسم المنقضي للمرة الـ13 في تاريخه.

ومن المقرر أن يعود بن شرقي إلى القاهرة، غدًا الثلاثاء، قادمًا من دبي، بعد إنتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للاعبين الدوليين.

يُذكر أن الزمالك بدأ الاسبوع الماضي الاستعداد للموسم الكروي الجديد، وسوف يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في برج العرب، يوم 20 سبتمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة أسوان المقرر لها 2 أكتوبر المقبل، في نصف نهائي مسابقة كأس .

المصرى اليوم

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