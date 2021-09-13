جمعية "فنون أبها" تطلق لياليها الثقافية والفنية غداً الثلاثاء

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وبعد غد ورشة محاكاة الطبيعة في قصور أبو سراح

تنطلق، غداً الثلاثاء، باكورة فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية في جمعية الثقافة والفنون بأبها، بورشة تصوير لفن البورتريه في الاستديو.

يليها، يوم الأربعاء، ورشة محاكاة الطبيعة في قصور أبو سراح في العزيزة غربي أبها.

وقال مدير الجمعية أحمد السروي: إن الليالي التي تمتد لأسابيع ستكون حافلة ببرامج وفعاليات متنوعة تراعي جميع الأذواق وتهتم بالمواهب الواعدة في المجالين الثقافي والفني، حيث أعدت خارطة عمل تكفل لكل موهبة فرصة للمشاركة في برنامج أو فعالية تدعم القدرات وتدمج الخبرات.

وأشار"السروي" إلى أن ليالي أبها الثقافية والفنية ستعمل على مجالات ثقافية متعددة تشمل الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي، إضافة للفنون الأدائية كالشعر والمسرح والموسيقى وصناعة الأفلام مع أمسيات ثقافية متعددة.

ودعا مدير ثقافة وفنون أبها، المهتمين والمواهب من الجنسين للمشاركة في البرامج والفعاليات والتي تهدف للرفع بمستوى المخرجات الثقافية والفنية في منطقة عسير.