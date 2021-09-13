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خبراء دوليون: الجرعة الثالثة من لقاح «كوفيد-19» غير ضرورية للجميع

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خبراء دوليون: الجرعة الثالثة من لقاح «كوفيد-19» غير ضرورية للجميع خبراء دوليون: الجرعة الثالثة من لقاح «كوفيد-19» غير ضرورية للجميع

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أكد خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والأدوية الأمريكية أن الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الفئات، غير مبررة في الوقت الراهن.

وكتب الخبراء في مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية أن هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عددا أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جدا للإصابة بشكل خطر من كوفيد-19 ولم يتلقوا اللقاح بعد.

وأوضح الخبراء «أن البيانات الراهنة لا تظهر الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر».

وبدأت بعض الدول تطعيم السكان بجرعة ثالثة معززة لبعض فئات المجتمع تشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة.

المصرى اليوم

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