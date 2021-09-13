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بروتوكول تعاون بين «الوطنية للإعلام» و«الإذاعات الإسلامية» لإنتاج وتبادل البرامج التليفزيونية

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بروتوكول تعاون بين «الوطنية للإعلام» و«الإذاعات الإسلامية» لإنتاج وتبادل البرامج التليفزيونية بروتوكول تعاون بين «الوطنية للإعلام» و«الإذاعات الإسلامية» لإنتاج وتبادل البرامج التليفزيونية

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استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عمرو الليثى، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والوفد المرافق له.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والاتحاد في العديد من المجالات الاعلامية وتدريب العديد من الكوادر الاعلامية واقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية، كما تم مناقشة عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج التليفزيونية والإذاعية مع الدول الأعضاء، التي تسهم بقوة في تجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلام، وكذلك تدريب عدد من الاذاعيين والاعلاميين بمعهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام، واقامة عدد من الندوات التثقيفية مع نخبة من الإعلاميين والإذاعيين.

المصرى اليوم

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