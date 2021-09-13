أخبار عاجلة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منظمة الهجرة الدولية: أفغان يفرون من مناطق ريفية رغم تراجع العنف

Print
منظمة الهجرة الدولية: أفغان يفرون من مناطق ريفية رغم تراجع العنف منظمة الهجرة الدولية: أفغان يفرون من مناطق ريفية رغم تراجع العنف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لمؤتمر مساعدات اليوم الاثنين إن العديد من الأفغان لا يزالون يفرون من منازلهم رغم تراجع العنف منذ استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي وإن عدد من يعبرون الحدود البرية زاد أيضا.

وقال أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة «أطلقنا الأسبوع الماضي تحقيقا سريعا في تحركات السكان وعلى الرغم من حقيقة تراجع الصراع ما زلنا نسجل مستويات مرتفعة من النزوح صوب المناطق الخضرية كتبعات لتدهور الوضع في البيئة الريفية».

وأضاف أن زيادة عدد الأفغان الذين يذهبون لدول جوار لا تشكل «تدفقا هائلا» لكنها تحدث غالبا عبر طرق غير رسمية من الصعب مراقبتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»