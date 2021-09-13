منظمة الهجرة الدولية: أفغان يفرون من مناطق ريفية رغم تراجع العنف

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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لمؤتمر مساعدات اليوم الاثنين إن العديد من الأفغان لا يزالون يفرون من منازلهم رغم تراجع العنف منذ استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي وإن عدد من يعبرون الحدود البرية زاد أيضا.

وقال أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة «أطلقنا الأسبوع الماضي تحقيقا سريعا في تحركات السكان وعلى الرغم من حقيقة تراجع الصراع ما زلنا نسجل مستويات مرتفعة من النزوح صوب المناطق الخضرية كتبعات لتدهور الوضع في البيئة الريفية».

وأضاف أن زيادة عدد الأفغان الذين يذهبون لدول جوار لا تشكل «تدفقا هائلا» لكنها تحدث غالبا عبر طرق غير رسمية من الصعب مراقبتها.