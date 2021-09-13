أخبار عاجلة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

د.حسام موافي :القرآن والسنة يذخران بآيات الإعجاز الرباني

Print
د.حسام موافي :القرآن والسنة يذخران بآيات الإعجاز الرباني د.حسام موافي :القرآن والسنة يذخران بآيات الإعجاز الرباني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة محاضرة، اليوم الاثنين، بعنوان: «الإعجاز الرباني» لأئمة وواعظات والسودان، بحضور الدكتور أشرف فهمي، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، في إطار فعاليات اليوم الرابع للدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأكد الدكتور حسام موافي، في محاضرته أن الجسم الطبيعي لا يستطيع تخزين المياه، وأن في الجسم أربعة أعضاء تتنبه عند وصول وهي القلب والكبد والكلى وجزء من المخ، وأن خروج الماء من الجسم يكون عن طريق الإخراج والعرق والنفس، وأن تخزين الماء في الجسم دون إخراج داء يحتاج دواءً، ومن رحمة الله تعالى أن بين ذلك في القرآن قبل دراسة ذلك في العلم الحديث قال تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، وقال تعالى: «فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ».

وأوضح موافي أن وظيفة كل عضو بجسم الإنسان دليل جلي على القدرة الإلهية، موضحًا أن القرآن الكريم في كل لفظة منه حوت الكثير من العلوم، وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم موضحًا بعض الأمراض التي تصيب الإنسان منها مرض السمنة، مبينًا أنه مرض خطير وأن الشرع عالج هذا المرض من خلال القرآن الكريم قال تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»، وفي حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»، فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وضعا أفضل نظام لصحة الإنسان وسلامته.

د.حسام موافي :القرآن والسنة النبوية يذخران بآيات الإعجاز الرباني..وبهما أفضل نظام لصحة الإنسان

د.حسام موافي :القرآن والسنة النبوية يذخران بآيات الإعجاز الرباني..وبهما أفضل نظام لصحة الإنسان

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

ليبيا.. تحطم مروحيتين أثناء تدريبات لقوات الجيش ومصرع طاقم إحداهما

ليبيا.. تحطم مروحيتين أثناء تدريبات لقوات الجيش ومصرع طاقم إحداهما

كريم حافظ: استدعائي للمنتخب «مفاجأة»..ولم أتلق عروضًا من مصر

كريم حافظ: استدعائي للمنتخب «مفاجأة»..ولم أتلق عروضًا من مصر

الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري .. الموعد والقنوات والتشكيل

الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري .. الموعد والقنوات والتشكيل