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الجيزة : تشمع 3 مصانع غير مرخصه لإعادة تدوير المخلفات

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الجيزة : تشمع 3 مصانع غير مرخصه لإعادة تدوير المخلفات الجيزة : تشمع 3 مصانع غير مرخصه لإعادة تدوير المخلفات

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإحكام الرقابة على المنشات الصناعية والتأكد من إلتزامها بالمعايير والضوابط المحددة وتأمين بيئة العمل ومواجهة الممارسات المخالفة من بعض المنشأت وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تمكنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة مركز أبو النمرس من ضبط ٣ مصانع مخالفة غير مرخصة بطريق مصنع البصل بشبرامنت تقوم بتجميع المخلفات وتدويرها لصناعه المواد البلاستيكية دون الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة لذلك بالإضافة إلى إلقاء مخلفاتها بالترع والمصارف وتلويثها دون مراعاة لتنفيذ الاشتراطات الواجبه لذلك.

وقام مركز ومدينة أبوالنمرس بغلق وتشميع المنشأت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير المحاضر البيئة وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز أبوالنمرس.

المصرى اليوم

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