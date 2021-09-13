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العوضي يستمتع بالموسيقي في سويسرا: «كده اطمنا على ياسمين» ()

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العوضي يستمتع بالموسيقي في سويسرا: «كده اطمنا على ياسمين» (فيديو) العوضي يستمتع بالموسيقي في سويسرا: «كده اطمنا على ياسمين» ()

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شارك الفنان أحمد العوضي، جمهور ومتابعيه بمقطع يستمع لأحد العازفين في شوارع سويسرا، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق على الفيديو: «جنيف».

وفور نشر الفيديو، تفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وانهالت عليه التعليقات من جمهوره معبرين عن إعجابهم متمنين أن يعودا إلى بعد أن تتعافي ياسمين عبدالعزيز.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: «الله يديم الفرحة عليكم»، «حمد الله على سلامتها وإن شاء الله ترجعوا بالسلامة لبلادكم»، «كده إحنا اطمنا عليها خلاص وترجعوا بالسلامة إن شاء الله»، «ربي يدوم عليك فرحتك وفرحتنا».

كان الفنان أحمد العوضي علق على شائعات انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز التي تم تداولها في الفترة الماضية، قائلًا: «متعودين على الإشاعات دي وبتطلع كل يوم أننا انفصلنا وفي مشاكل». واضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON»، مساء السبت: «موضوع السفر وليه مسافرتش معاها الفكرة أن سويسرا كانت بتتطلب الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا وياسمين كانت متطعمة وحاصلة على الجرعتين وأنا كنت حصلت على جرعة والثانية كان موعدها 22 أغسطس، هتبقى أنانية مني لو قولتلها استني أخد الجرعة الثانية وجاي معاكي».

وتابع العوضي: «أحنا مكناش في موقف الناس هتقول ايه والناس مش هتقول ايه كلنا كنا بنتكاتف عشان ننقذ مراتي وأنها تعدي من المحنة، أخدت اللقاح يوم 22 أغسطس ويوم 25 كنت عندها». وأكمل: «الحمدلله ياسمين تعافت تمامًا ومجرد يومين نقاهة وهنرجع مصر»، موجهًا رسالة لزوجته ياسمين عبدالعزيز على الهواء: «وحش الكون راجع وإن شاء الله هتبقى أحسن من الأول وترجع لشغلها».

المصرى اليوم

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