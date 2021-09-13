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بايرن ميونخ وبرشلونة الآن .. إعلان قائمة الفريق البافاري

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بايرن ميونخ وبرشلونة الآن .. إعلان قائمة الفريق البافاري بايرن ميونخ وبرشلونة الآن .. إعلان قائمة الفريق البافاري

ويلتقي برشلونة وبايرن ميونخ الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "كامب نو" .

قائمة بايرن ميونخ ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الدفاع: أوباميكانو، ريتشاردز، سوله، بافار، سار، لوكاس هيرنانديز، ديفيز، ناينزو.

الوسط: كيميتش، جروتسيكا، سابيتزر، روكا، توليسو، كوايزنس، تيلمان.

الهجوم: جنابري، ليفاندوفسكي، كومان، ساني، تشوبو موتينج، مولر، موسيالا.

مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الألماني 14- 9 -2021 بث مباشر الآن اضغط هنا

ينطلق اللقاء بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء 14 – 9 -2021، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

بين سبورتس تذيع لقاء بايرن ميونيخ وبرشلونة الإسباني حصريا على شاشات القناة القطرية، حيث خصصت بين سبورتس 3 قنوات لإذاعة اللقاء الهام والمرتقب، وهم:

ويدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الثلاثاء 14- 9 -2021، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكان أوليفر (36 عاما) قد أدار مباراة لبرشلونة في نوفمبر 2020 عندما انتصر الفريق الكتالوني على دينامو كييف 2-1.

وفي أكتوبر أول من نفس العام أدار المباراة التي انتصر فيها بايرن ميونخ على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة. كما أدار مواجهة برشلونة مع سلافيا براج في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 والتي انتهت بالتعادل السلبي، وفي مارس 2018 تولى إدارة مباراة للبايرن أمام بشكتاش التركي انتهت بفوز الفريق البافاري 1-3. ويدير البيلاروسي أليكسي كولباكوف مباراة إشبيلية وسالزبورج، بينما سيدير الفرنسي كليمو توربان مباراة فياريال وأتالانتا، علما بأن المواجهتين ستكونان الثلاثاء أيضا.

المصرى اليوم

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