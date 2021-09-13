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تقرير وزارة الداخلية بـ«كتائب حلوان»: 620 ألف جنيه قيمة الخسائر بالمنشآت الشرطية

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تقرير وزارة الداخلية بـ«كتائب حلوان»: 620 ألف جنيه قيمة الخسائر بالمنشآت الشرطية تقرير وزارة الداخلية بـ«كتائب حلوان»: 620 ألف جنيه قيمة الخسائر بالمنشآت الشرطية

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة الكتاب الوارد من قطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والذى يتضمن أن سيارتي الشرطة المتواجدتين فى الأحداث غير تابعتين لقطاع أمن القاهرة، وقيمة التلفيات والخسائر التى ارتكبتها جماعة الإخوان عند مهاجمة المنشآت العامة والشرطية والمتمثلة فى إضرام النيران بوحدة مرور حلوان وإدارة شرطة نجدة حلوان وحرق 8 سيارات تابعة للشرطة وإضرام النيران فى نقطة شرطة عين حلوان وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر وصلت لـ620 ألفا و684 جنيها.

جاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

المصرى اليوم

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