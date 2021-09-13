وكيل جامعة المؤسس يفتتح أسبوع المحاكاة الدولي للرعاية الصحية 2021

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إعلاناً بانطلاق الأسبوع العالمي وبدء المحاضرات وورش العمل

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان، اليوم الاثنين، في مركز المهارات والمحاكاة السريرية، بمستشفى الجامعة، فعاليات أسبوع المحاكاة للرعاية الصحية 2021.

تقام الفعاليات للطلاب والطالبات وكل المهتمين والعاملين في المجال الصحي، إعلانا بانطلاق الأسبوع العالمي، وبدء المحاضرات وورش العمل المصاحبة لهذه المناسبة الدولية.

حضر الافتتاح عميد كلية الطب، الدكتور محمود شاهين الأحول، ووكلاء الكليات الصحية، بالإضافة لفريق العمل والمشرفين بالمركز.

وأعرب وكيل الجامعة للتطوير المكلف الدكتور أمين نعمان، عن ‏شكره وتقديره للجهود القائمة والمستمرة، وتمنى للمركز تحقيق الاستدامة في تطوير التعليم باستخدام المحاكاة، بجهود الجميع وبقيادة المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية، الدكتور عبدالعزيز بوكر، وجميع أعضاء فرق المركز دون استثناء.

من جانبها، رحبت مديرة البرامج التعليمية للشؤون الأكاديمية، فاطمة الحاتمي، بالحضور وأشارت إلى أنه قد تم إعداد ورش عمل ومحاضرات حضورية، وعن طريق الشبكة العنكبوتية من جميع التخصصات الصحية.

وقالت: شاركت في هذا الأسبوع جميع الكليات الصحية، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي، وبلغ عدد الورش والمحاضرات ٢٧ ورشة عمل تستخدم فيها تقنيات المحاكاة العالية الدقة والتي تُقدم بدون رسوم لكل المشاركين أثناء الأسبوع و مقسمة على سبعة أيام من مختلف التخصصات الصحية.

كما تم استعراض أحد أحدث أجهزة المحاكاة باستخدام المناظير والذي سيتم تجربته لأول مرة لإثراء التجربة التعليمية بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشفى الجامعي.

من جانبها، أكدت نائبة المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية، الدكتورة عبير بنت أحمد، أن تنظيم المركز لفعاليات أسبوع المحاكاة الدولي سنوياً بشكل مستمر يأتي إدراكاً لدوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تفاعل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص مع جهود الدولة في توظيف الخريجين وتشجيعهم على الانخراط في جميع الأعمال المتوفرة في سوق العمل.

وقال: إن الجامعة تطمح أن يكون أسبوع المحاكاة أحد الروافد الهادفة إلى توفير الفرص الوظيفية لخريجيها وأن يسهم في تطوير مجالات التعاون بينها وبين قطاعات العمل المختلفة.

يذكر أن مشاركات مركز المهارات و المحاكاة السريرية بوكالة الجامعة للتطوير بأسبوع المحاكاة للرعاية الصحية الدولي،2021 يأتي انطلاقا من مسؤولية مجتمعية من المركز للتواصل مع الجمعيات المحلية كالجمعية السعودية للمحاكاة الصحية، والدولية مثل الجمعية الدولية للمحاكاة الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تأتي امتداداً لرسالة المركز تجاه طلابه ومؤسسات القطاعين العام والخاص لتوطين الوظائف بالكوادر المتخصصة، حيث يشارك فيها العديد من المختصين في المجال الصحي.

ويشمل الأسبوع الدولي برنامجاً يستهدف الخريجين والخريجات وكل المنتسبين للكادر الصحي بهيئة التخصصات الصحية، حيث إن الأسبوع يصاحبه محاضرات تثقيفية ودورات تدريبية وورش عمل لإعداد الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.