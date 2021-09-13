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الأولمبية: نجحنا في حصد الذهب بعد غياب ١٦ عام عن

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الأولمبية: نجحنا في حصد الذهب بعد غياب ١٦ عام عن مصر الأولمبية: نجحنا في حصد الذهب بعد غياب ١٦ عام عن

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أعربت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب عن استياءها من الحملة التي يعاني منها مجلس الإدارة منذ العودة من أولمبياد طوكيو 2020 .

وكشف أحد أعضاء مجلس اللجنة أن هناك هجوم غير مبرر وممنهج على اللجنة الأولمبية.

و تابع: «اللجنة تواجهه هجوم وانتقاد لاذع وحرب موجهه، لنسيان فشل اللجنة الباراليمبية في طوكيو ٢٠٢٠، والتقليل من النجاح البارز لمصر واحراز ستة ميداليات».

مضيفًا إلى ان اللجنة الحالية عادت بمصر إلى الذهب بعد غياب لمدة ١٦ عاما، منذ احراز كرم جابر اخر ذهبية مصرية في نسخة أثينا عام ٢٠٠٤ .

و قال: « حققت في البرازيل عام ٢٠١٦ ثلاث ميداليات، ثم العام الحالي ست ميداليات، ونعد الجميع بتحقيق انجاز اكبر في الأوليمبياد فرنسا ٢٠٢٤».

المصرى اليوم

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